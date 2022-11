Parlamento Europeu declara Rússia como Estado patrocinador de terrorismo

A resolução que considerou a Rússia patrocinadora do terrorismo foi aprovada por 494 eurodeputados, e contou apenas com 48 votos contra, dois dos quais do PCP.



Quatro eurodeputados do PS abstiveram-se, como constatou o Correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.