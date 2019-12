Parlamento Europeu: demissão do Primeiro-ministro de Malta deve ser imediata

Fotografia: Reuters

Em Malta, as suspeitas de corrupção relacionadas com o homicídio de uma jornalista atingem até o Primeiro-ministro do país. Têm-se sucedido as manifestações da população e o tema esteve em debate no Parlamento Europeu em Estrasburgo.