Parlamento Europeu discute a guerra entre Israel e o Hamas

Um dos destaques da sessão está marcado para quarta-feira: um debate entre os eurodeputados, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu sobre “o desprezível ataque” em Israel, após a ofensiva surpresa do movimento islamita palestiniano Hamas no dia 7 de outubro. O Parlamento Europeu deverá adotar uma resolução na quinta-feira.Entre segunda e terça-feira, os eurodeputados vão discutir e votar o programa “Ukraine Facility”, no valor de 50 mil milhões de euros, entre 2024-2027, para apoiar a recuperação, reconstrução e modernização do país.O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, vai dirigir-se aos eurodeputados na terça-feira, depois de um encontro bilateral com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. A presença do chefe do governo arménio em Estrasburgo ocorre quase um mês depois de um ataque-relâmpago do Azerbaijão ao enclave de Nagorno-Karabakh, que levou à capitulação das forças separatistas.Ainda nesta sessão plenária, na quinta-feira, será anunciado o vencedor do Prémio Sakharov para a Liberdade do Pensamento 2023.