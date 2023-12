Parlamento Europeu diz que resultado da cimeira é "realmente histórico"

Em comunicado, o eurodeputado Peter Liese, que presidiu à delegação do PE que esteve presente da Cimeira do Clima do Dubai (COP28), considerou que "o resultado é realmente histórico".

"A COP28 decidiu pela transição dos combustíveis fósseis rumo às renováveis e à eficiência energética. O nuclear também tem o seu lugar. O texto adotado não contém a expressão `acabar gradualmente`, mas é o fim gradual dos combustíveis fósseis", sustentou o eurodeputado do Partido Popular Europeu (PPE), admitindo que as ações das energias renováveis e da nuclear subam.

As delegações dos países reunidos na Cimeira do Clima do Dubai (COP28) chegaram a hoje a um consenso sobre uma decisão que apela a uma "transição" para abandonar os combustíveis fósseis.

Na abertura da sessão plenária de encerramento, os delegados adotaram a decisão preparada pelos Emirados Árabes Unidos, que foi aplaudida.

Trata-se de uma "decisão histórica para acelerar a ação climática", afirmou Sultan Al Jaber, presidente da conferência da Nações Unidas.

