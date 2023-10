Parlamento Europeu exige revisão das relações entre UE e Azerbaijão

De acordo uma resolução aprovada hoje em sessão plenária, em Estrasburgo (França), os eurodeputados condenaram a ação militar "injustificada do Azerbaijão" e que consideraram que foi planeada com antecedência contra o enclave de Nagorno-Karabakh, em 19 de setembro.

"Este ataque constitui uma grave violação do direito internacional e dos direitos humanos e uma clara violação das tentativas anteriores de alcançar um cessar-fogo", acrescentaram num comunicado divulgado depois da votação, que recebeu 491 votos favoráveis, nove contra e 36 abstenções.

A ação de Bacu levou à fuga de 10.000 cidadãos arménios e para os eurodeputados "a situação atual equivale a uma limpeza étnica", razão pela qual "condenam fortemente as ameaças e a violência cometidas pelas tropas azeris contra os habitantes arménios de Nagorno-Karabakh".

Por essa razão, o PE quer não só que a UE ofereça "imediatamente toda a assistência necessária" à Arménia, como também defende a imposição de sanções contra as autoridades azeri, em específico contra elementos do Governo de Bacu, "responsáveis por múltiplas violações do cessar-fogo e por violações dos direitos humanos".

Em simultâneo, os eurodeputados querem a abertura de uma investigação sobre "os abusos cometidos pelas tropas azeri que podem constituir crimes de guerra" e que os 27 endureçam a sua postura, o que, na ótica do parlamento conduzirá a uma "revisão exaustiva das relações" com o Azerbaijão.

Entre a redução da "dependência das importações de gás azeri", suspensão de "quaisquer negociações" de parceiras com Bacu e a suspensão do acordo de facilitação de vistos, os eurodeputados exigem, "em caso de agressão militar ou de ataques híbridos significativos contra a Arménia, uma paragem total das importações de petróleo e gás azeri".