Parlamento Europeu lança propostas para impedir corrupção dentro de portas

Foto: Julien Warnand - EPA

Um mês depois de conhecidas as suspeitas de corrupção de eurodeputados que terão recebido dinheiro do Catar para melhorar a imagem do país, o Parlamento Europeu avança com várias propostas concretas para evitar este tipo de crime que está a abalar a imagem da instituição.