Parlamento Europeu recebe viúva de Alexei Navalny

A intervenção de Yulia Navalnaya no hemiciclo europeu, que acontece pouco mais de 10 dias depois da morte do líder da oposição russa numa colónia penal no Ártico, insere-se num debate sobre o apoio da União Europeia (UE) aos presos políticos na Rússia.Yulia Navalnaya está a ser encarada por muitos como a próxima figura de destaque na oposição ao presidente russo, Vladimir Putin, ao ter reagido com mensagens políticas fortes e veementes à morte do marido.”, afirmou num vídeo publicado nas redes sociais dias depois da morte do marido, no qual acusou diretamente Vladimir Putin de ter matado Navalny.Após a intervenção de Yulia Navalnaya, os eurodeputados discutem com a Comissão Europeia e a presidência belga do Conselho da UE a morte de Navalny e “”, segundo uma nota informativa do Parlamento Europeu, que acrescenta que uma resolução sobre esta matéria será votada na quinta-feira.A morte de Navalny foi anunciada no dia 16 de fevereiro pelos serviços prisionais russos. As autoridades russas, que indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência, declararam que o opositor morreu de “causas naturais”.A família de Navalny conseguiu recuperar o seu corpo no sábado, dia 24 de fevereiro, mas não se sabe ainda quando e onde será sepultado.Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam Putin pela sua morte.