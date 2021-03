Parlamento Europeu retira imunidade a Puigdemont

A decisão para o dossier do antigo presidente da Generalitát era esperada e teve uma distribuição de votos análoga aos casos dos antigos conselheiros catalães Antoni Comín e Clara Ponsatí. Os três eurodeputados estão na mira da justiça de Espanha desde 2017, quando deixaram a Catalunha.



Os mandados emitidos pelo juiz do Supremo espanhol Pablo Llarena, encarregue da instrução do denominado procés, ficaram em suspenso no início do ano passado, no momento em que os políticos catalães tomaram posse como eurodeputados.



Esta decisão parlamentar não significa, contudo, que os políticos catalães sejam de imediato entregues a Madrid. Os processos de Carles Puigdemont e Antoni Comín deverão ficar sob a alçada da justiça belga. Já Clara Ponsatí, que rumou à Escócia, embora atualmente viva na Bélgica, deverá debater-se com os tribunais britânicos.



Os eurodeputados catalães já fizeram saber que tratarão de recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, alegando “irregularidades” nos procedimentos do Parlamento Europeu. De resto, o próprio magistrado espanhol responsável pela instrução agiu já no sentido de envolver a justiça europeia.



(em atualização)