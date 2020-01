Parlamento Europeu vota Acordo de Saída do Reino Unido

A cerimónia, que terá uma forte componente simbólica, acontece às 5 da tarde, hora de Lisboa e basta uma maioria simples dos votos expressos, após um debate no hemiciclo, com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



A aprovação do Acordo de Saída pelo Parlamento Europeu é indispensável para a concretização do 'Brexit'.



Passaram três anos e meio do referendo, em junho de 2016, em que os britânicos decidiram abandonar a União Europeia. A saída irá concretizar-se finalmente na próxima sexta-feira, às quando forem 11 da noite.