Parlamento Europeu vota projeto de restauro da natureza

O Parlamento Europeu vota um projeto de regulamento da proposta lei do restauro da natureza, depois de o Conselho da União Europeia ter chegado em 20 de junho a um acordo sobre a iniciativa legislativa que visa a aplicação de medidas de recuperação da natureza que abranjam pelo menos 20% das zonas terrestres e 20% das zonas marítimas da UE até 2030.