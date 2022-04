Parlamento finlandês debate adesão à NATO

Apesar das ameaças russas os finlandeses mostram-se preparados para aderir à Aliança Atlântica e sem receios.





Divididos sobre o assunto por muito tempo, até à invasão da Ucrânia, os 200 membros do Eduskunta, o Parlamento de quase 100 anos do país, estão a caminhar para uma clara maioria a favor da adesão, sendo esta a votação considerada como mais provável.De acordo com os cálculos dosfinlandeses, 100 membros já decidiram votar pela adesão, quando apenas 12 são contra. Os demais aguardam os debates para mostrar a sua posição.Sem expressar uma recomendação formal, um novo "livro branco" apresentado na semana passada pelo Governo aos parlamentares sublinhou que só a adesão à NATO permitirá ao país beneficiar do guarda-chuva do seu famoso artigo 5º da defesa coletiva.Mesmo que tenha rompido com sua estrita neutralidade no final da Guerra Fria e quando ingressou na União Europeia, em 1995, a Finlândia é hoje apenas um parceiro da NATO.Para o país nórdico, que tem uma fronteira de 1.300 quilómetros com a Rússia, aderir à aliança com 30 membros permitiria uma dissuasão "significativamente maior" contra um eventual ataque da Rússia, segundo o livro branco.