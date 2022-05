Parlamento grego vota reforço da cooperação na área da Defesa com EUA

"Este acordo serve os nossos interesses nacionais" e "revaloriza a posição da Grécia na região (...) não apenas em matéria de Defesa e diplomacia, mas também em matéria de energia", sublinhou hoje Mitsotakis durante um debate parlamentar.

O primeiro-ministro conservador sublinhou a "importância" do reforço da cooperação greco-norte-americana na conjuntura da guerra na Ucrânia e dos problemas energéticos na Europa.

Assinado em outubro passado em Washington entre o chefe da diplomacia norte-americana Antony Blinken e o seu homólogo grego Nikos Dendias, este protocolo destina-se a rever e prolongar por cinco anos o acordo assinado inicialmente em 1990 sobre a presença norte-americana em bases militares gregas, indica o relatório parlamentar.

Mitsotakis indicou que o acordo contribuirá ainda para a "revalorização do porto de Alexandroupolis, situado perto da fronteira greco-turca no nordeste da Grécia, não apenas em matéria militar, mas também em matéria energética".

O porto de Alexandroupolis deverá fornecer "preciosos serviços à NATO mas também aos Balcãs", contribuindo para o fornecimento de gás à região", acrescentou.

O acordo deve ser aprovado pela maioria governamental de direita e os deputados do partido de centro-esquerda Kinal, enquanto o principal partido da oposição de esquerda Syriza e o partido comunista KKE indicaram que vão votar contra.

Aliados tradicionais desde há décadas na NATO, Atenas e Washington reforçaram nos últimos anos a sua cooperação num contexto de tensão no Mediterrâneo oriental.

Mitsotakis, convidado pelo Presidente dos EUA para visitar Washington na segunda-feira, deverá abordar com Joe Biden "as relações bilaterais" no contexto da atual situação geopolítica, indiciou recentemente Yannis Economu, o porta-voz do Governo.

O Executivo de Atenas pretende o apoio norte-americano ao projeto grego de transformação da Grécia em centro de transferência e distribuição de gás natural liquefeito (GNL) em direção à Europa.