Parlamento guineense perplexo com ordem de obrigação de permanência a Domingos Simões Pereira

Numa carta a que a Lusa teve acesso, a mesa do parlamento guineense considera "descortês" a conduta do Ministério Público, a quem acusa de não ter respeitado "os cânones do princípio de colaboração institucional".

A mesa do parlamento informa que estava ainda a observar os preceitos regimentais internos na sequência da receção de uma primeira solicitação do Ministério Público de levantamento de imunidade ao deputado Domingos Simões Pereira, em 01 de fevereiro, para logo receber uma nota a indicar que decidiu aplicar-lhe medida de obrigação de permanência, no dia 21.

O parlamento sublinha ainda que não se pronunciou também tendo em conta os acontecimentos de 01 de fevereiro, numa alusão aos ataques, por homens armados, à sede do Governo, numa altura em que se encontravam no edifício o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e membros do executivo.

A mesa do parlamento considera a decisão do Ministério Público de decretar ordem de obrigação de permanência a Domingos Simões Pereira como algo que "fere gravemente" a tutela da imunidade parlamentar que a Constituição reserva ao órgão.

Pede ainda ao Ministério Público que se "retrate do despacho em causa" para, desta forma, permitir que o seu pedido seja atendido, lembrando que os deputados em funções não podem ser chamados perante a justiça, sem o levantamento de imunidade.

O Ministério Público da Guiné-Bissau impôs a obrigação de permanência ao deputado e líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), num despacho, com data de 21 de fevereiro.

O Ministério Público justifica a tomada de decisão devido "à demora que a Assembleia Nacional Popular leva a responder" ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado e "tendo em conta o perigo que a mesma acarreta para a investigação".

Num outro despacho com data de 26 de janeiro, o Ministério Público pediu à Assembleia Nacional Popular para "permitir" que Domingos Simões Pereira fosse "interrogado na qualidade de suspeito", em 01 de fevereiro, no âmbito do processo, denominado Resgate.

Segundo os advogados de Domingos Simões Pereira, o processo Resgate já foi concluído e culminou com a absolvição do arguido e em que o líder do PAIGC, segundo os advogados, constava apenas como declarante.

Este processo está relacionado com o alegado apoio financeiro por parte do Governo a instituições bancárias, mas Simões Pereira alega que o acordo para essa ajuda foi assinado em novembro de 2015, quando já não era primeiro-ministro, cargo que assumiu entre julho de 2014 e agosto de 2015.

Esta é a terceira vez que o Ministério Público da Guiné-Bissau pede o levantamento da imunidade parlamentar de Domingos Simões Pereira.

A primeira vez ocorreu em 2018 e a segunda vez em julho de 2021. O parlamento guineense recusou sempre levantar a imunidade do deputado.

Em 2021, na sequência do pedido, a comissão de ética do parlamento decidiu unanimemente não levantar a imunidade do líder do PAIGC por falta de existência de elementos suficientes.

A reunião da comissão permanente prevista para hoje, que deveria analisar os despachos do Ministério Público, acabou por não se realizar por falta de quórum e por falta do parecer da comissão de ética.