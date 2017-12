Parlamento iraniano faz sessão extraoridnária para analisar manifestações

Lusa31 Dez, 2017, 14:43 | Mundo

O vice-presidente do comité de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano, Kamal Dehqan Firuzabadí, disse que "devido aos recentes acontecimentos e a algumas manifestações em todo o país ocorrerá uma sessão extraordinária com a presença dos responsáveis do país", segundo a agência oficial de notícias IRNA.

Na sessão de segunda-feira, será analisado "o motivo destas concentrações, assim como os métodos para evitar tais incidentes".

O vice-governador da província de Lorestan, Habibollah Khojastehpour, confirmou hoje que dois manifestantes foram mortos em confrontos na cidade de Doroud, segundo a agência de notícias France Presse.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram milhares de pessoas a desfilar por várias cidades do Irão durante a noite. Também a comunicação social oficial começou a mostrar imagens dos protestos, apelidando de "contra-revolucionários" os que surgem a queimar bandeiras iranianas ou a atacar edifícios públicos.

Estas têm sido as manifestações mais importantes desde o movimento de protesto contra a reeleição do ex-presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad em 2009.