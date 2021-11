Parlamento israelita aprova orçamento para 2022

Os deputados israelitas começaram a votar o orçamento para 2021 na quarta-feira à noite, que foi aprovado na quinta-feira de manhã, e depois seguiu-se uma nova ronda de votações que terminou com a aprovação do orçamento para 2022 pouco depois das 3h00 (1h00, desta sexta-feira, em Lisboa) no Knesset, o parlamento israelita.



"Após anos de caos, formamos um governo, derrotamos a (variante) Delta e agora, graças a Deus, temos um orçamento para Israel", disse Naftali Bennett.



"Esta noite voltámos a pôr Israel no bom caminho. Existe finalmente um orçamento", acrescentou.



Entre dezembro de 2018 e junho de 2021, Israel foi mergulhado numa crise política sem precedentes que levou a quatro eleições antecipadas. Os parlamentares não conseguiram chegar a acordo sobre um orçamento.



A coligação heterogénea (direita, centro, esquerda, árabe) liderada por Naftali Bennett e o atual chefe da diplomacia Yair Lapid sucedeu em junho ao governo de Benjamin Netanyahu, pondo fim a três anos de crise política.