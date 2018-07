Parlamento israelita rejeita monitorização de central nuclear

RTP04 Jul, 2018, 19:49 / atualizado em 04 Jul, 2018, 19:51 | Mundo

Caso a proposta de Zahalka tivesse sido aceite, Israel teria de assinar no prazo de um mês o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e colocar a instalação de Dimona sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em ingês).



Zahalka, cujo partido defende os direitos dos cidadãos árabes e pretende uma maior liberdade democrática em Israel, argumentou durante o debate do Knesset que a instalação nuclear coloca em risco a região, os habitantes e as suas propriedades.



Acrescentou que estas instalações têm incentivado países vizinhos a construir complexos nucleares semelhantes.



“Enquanto Israel tiver armas nucleares, outros países vão tentar adquiri-las também e vão conseguir fazê-lo mais cedo ou mais tarde”, declarou. “A única maneira de impedir que isso aconteça é desnuclearizar todo o Médio Oriente, incluindo Israel, acabando com as armas de destruição em massa”.



Yuval Steinitz, ministro israelita da Energia, garantiu que o país vai impedir que as armas cheguem ao Iraque e à Síria. Acrescentou que Israel será destruída caso deixe de lutar pela sua existência.





O país não confirmou nem desmentiu, até à data, a existência de um arsenal de armas nucleares, reconhecendo apenas a existência de uma central.

"Responsáveis pelo desastre"



No final da votação, em que apenas os oito membros do partido de Zahalka se mostraram a favor, o líder do Balad mostrou-se indignado com o resultado. “Vocês são os responsáveis pelo desastre que pode acontecer graças à falta de supervisão da central”, disse aos restantes membros do Knesset.Steinitz referiu-se ao projeto de lei como “uma piada” e afirmou que as instalações sofreram várias alterações desde a década de 1990, estando por isso em condições de segurança, mesmo em caso de terramoto. Zahalka, por outro lado, acredita que o complexo está desatualizado.Israel já recusou por várias vezes a assinatura de tratados internacionais de não proliferação e, em 1986, prendeu Mordechai Vanunu, técnico nuclear, por ter divulgado à imprensa britânica informações sobre o programa nuclear israelita, incluindo sobre o desenvolvimento de armas nucleares em Dimona. Vanunu enfrentou a prisão durante 18 anos, até ser libertado em 2004.