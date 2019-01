Parlamento moçambicano aprecia hoje pedido de prisão preventiva de ex-ministro das Finanças

Lusa29 Jan, 2019, 07:17 | Mundo

O antigo governante foi detido a 29 de dezembro na África do Sul, a pedido da justiça norte-americana, que requer a sua extradição como arguido na investigação que está a conduzir ao caso das dívidas ocultas moçambicanas, por terem passado por bancos norte-americanos.

Entretanto, as autoridades de Moçambique querem que o ex-governante regresse a Maputo e solicitaram a sua transferência, tendo as autoridades sul-africanas agendado para 05 de fevereiro a decisão sobre qual o destino de Manuel Chang face aos dois pedidos.

Depois de a justiça norte-americana o ter acusado como um dos implicados num esquema de corrupção e branqueamento de capitais, o Tribunal Supremo de Moçambique pediu na quinta-feira, à Assembleia da República, o consentimento para prender preventivamente Manuel Chang.

No âmbito da investigação moçambicana com três anos e meio (processo 1/PGR/2015 de 19 de agosto), em instrução preparatória, o ex-governante é acusado dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais, burla por defraudação, abuso de cargo ou funções, peculato e violação da legalidade orçamental.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais do parlamento moçambicano, reunida na segunda-feira, deu luz verde ao pedido que hoje vai ser apreciado.

A IX Sessão Extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia da República está marcada para as 10:00 (menos duas horas em Lisboa).

Além do ex-ministro das Finanças de Moçambique, no âmbito da investigação, três ex-banqueiros do Credit Suisse e um intermediário da empresa naval Privinvest foram detidos em diferentes países desde 29 de dezembro a pedido da justiça norte-americana.

De acordo com a acusação norte-americana, as dívidas ocultas garantidas pelo Estado moçambicano entre 2013 e 2014 para três empresas de pesca e segurança marítima terão servido de base para um esquema de corrupção e branqueamento de capitais com vista ao enriquecimento de vários suspeitos.