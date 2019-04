Parlamento moçambicano aprova na especialidade leis sobre eleição de governadores provinciais

Lusa03 Abr, 2019, 16:34 | Mundo

As normas hoje aprovas preconizam que seja eleito governador provincial o cabeça-de-lista do partido político, coligação de partido político ou grupo de cidadãos vencedor em cada círculo eleitoral.

Atualmente, os governadores provinciais são nomeados pelo chefe de Estado.

Ainda na sessão de hoje, AR aprovou, por consenso e na especialidade, as propostas de Lei de Organização e Funcionamento das Assembleias Provinciais e de Lei de Eleição das Assembleias Provinciais.

A Lei de Organização e Funcionamento das Assembleias Provinciais dá, pela primeira vez na história do país, poderes deliberativos às assembleias provinciais, nomeadamente a aprovação do plano e orçamento dos governos provinciais.

A Lei de Eleição das Assembleias Provinciais acolhe a eleição do cabeça-de-lista do partido, coligação de partidos ou grupos de cidadãos vencedor da eleição provincial como governador da província.

Com o consenso das três bancadas do parlamento moçambicano, a AR aprovou, também na especialidade, a Proposta de Lei de Organização e Funcionamento do Órgão Executivo de Governação Descentralizada Provincial e a Proposta de Lei de Tutela do Estado sobre Órgãos de Governação Descentralizada Provinciais e das Autarquias Locais.

Os instrumentos legais hoje aprovados abrem caminho para que Moçambique eleja governadores provinciais nas eleições gerais de 15 de outubro, o que acontecerá pela primeira vez na história do país.

As referidas leis resultam de entendimentos entre o Governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, para o alcance de uma paz duradoura no país.

Uma revisão pontual da Constituição da República teve lugar em junho de 2018, para acomodar as mudanças legais hoje aprovadas na generalidade e por consenso.