Parlamento polaco aprova polémica lei do Supremo Tribunal seguindo exigência de Bruxelas

A reforma, com a abolição do sistema disciplinar para os juízes e que Varsóvia diz agora estar em consonância com as exigências de Bruxelas, tinha sido uma condição imposta pela Comissão Europeia para a Polónia aceder à sua parte dos fundos da NextGenerationEU, plano de recuperação europeu, no valor de mais de 35,4 mil milhões de euros.

Cabe agora ao Presidente polaco, Andrzej Duda, decidir se ratifica a legislação.

O governo considera que o texto vai ao encontro das exigências da Comissão, enquanto a oposição afirma que é insuficiente para garantir o respeito pelo Estado de direito exigido por Bruxelas.

Em 01 de junho, a Comissão Europeia tinha já dado luz verde ao plano de recuperação polaco de 35,4 mil milhões de euros, bloqueado há mais de um ano devido às alegadas falhas em Varsóvia em termos de independência judicial.

De visita a Varsóvia na semana passada, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse que a aprovação do plano era "importante", mas foi apenas um "primeiro passo" e está "ligada aos compromissos claros da Polónia com a independência do poder judicial", sublinhou.

O executivo europeu tinha estabelecido três condições para o plano polaco: a atual câmara disciplinar ser "abolida e substituída" por um tribunal independente, o regime disciplinar "ser reformado" e os controversos crimes disciplinares (...) " serem suprimidos".

Na quinta-feira, os eurodeputados manifestaram "profunda preocupação" com a `luz verde` da Comissão Europeia para o plano de recuperação da Polónia, apelando aos Estados-membros para que não o aprovem enquanto não estiverem reunidas as condições de respeito pelo Estado de direito.