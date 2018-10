"Parlamento popular" escolhe novo primeiro-ministro no eSwatini

Lusa27 Out, 2018, 08:05 | Mundo

O monarca de eSwatini, que pode vetar as medidas aprovadas pelo parlamento com duas câmaras e nomeia o primeiro-ministro, demais membros do Governo, deputados e senadores e juízes, convidou o povo a ajudar a escolher o chefe do Governo, que substituirá Subusiso Barnabas Diamini, falecido em setembro, com 76 anos.

"No sábado, direi quem é a pessoa que será o primeiro-ministro, mas vou ouvir as vossas opiniões e a decisão será tomada com base no que disserem", disse Mswati, acrescentando que espera "contribuições" na Sibaya.

O novo chefe do Governo, que trabalhará de perto com o parlamento eleito em setembro último, terá como principal tarefa a implementação do plano de desenvolvimento A Visão de eSwatini 2020.

Será a primeira vez que o rei recorre ao "parlamento popular" no processo de designação do primeiro-ministro, o que é visto por alguns habitantes do país de pouco mais de 17.000 quilómetros quadrados - aproximadamente do tamanho do País de Gales - como uma abertura democrática.

Outros cidadãos de uma nação com uma população estimada de um milhão de habitantes referem que o rei Mswati mantém um poder absoluto e sublinham que não se vislumbra qualquer mudança nos tempos mais próximos.

Desde 1986 que o rei é soberano e controla todos os negócios rentáveis.

Todos os grupos de defesa da democracia foram banidos e os líderes acabaram por ser processados por alta traição e terrorismo.

O reino de eSwatini, antiga colónia britânica rodeada pela África do Sul e fronteiriço com Moçambique, obteve a independência há 50 anos.

Em abril deste ano, o rei Mswati abandonou a designação Suazilândia e anunciou o novo nome do país, que significa terra dos suazis, na língua original local.

JOP // PVJ