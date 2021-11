Parlamento timorense aprova alterações para evitar estados emergência

O diploma, que aguarda a promulgação pelo Presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, surge como alternativa legislativa ao complexo processo de sucessivos estados de emergência.

De acordo com o preâmbulo do texto, a pandemia da covid-19 "mostrou a importância do valor da saúde pública e a necessidade da adoção de medidas de precaução e de prevenção eficazes, suscetíveis de impedir, em tempo útil, a atuação de fatores de risco para a saúde da generalidade dos cidadãos".

Esta solução legislativa, desenvolvida pelo Parlamento, assenta na lei de 2004, do Sistema de Saúde, que já previa a existência, dentro do sistema de vigilância epidemiológica, de medidas de vigilância sanitária.

Os deputados consideraram ser "necessário conferir maior densidade normativa ao diploma, concretizando, através da previsão de um leque variado de ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária".

Em concreto, o diploma procura "consolidar o quadro normativo das bases enunciadas na Lei do Sistema de Saúde, reforçando a capacidade de o ordenamento jurídico responder com eficácia às exigências e às necessidades de proteção da saúde pública".

Tendo em conta a atual pandemia, o diploma define medidas excecionais e temporárias, com um prazo limite de 120 dias a contar da promulgação do diploma, que podem, se necessário, ser renovadas.

Desde o início da pandemia da covid-19, em março de 2020, e praticamente até hoje -- à exceção de um mês em meados do ano passado -- Timor-Leste esteve em estado de emergência.

A medida tem sido considerada necessária pelas autoridades timorenses para que o Governo possa implementar restrições e regras de resposta sanitária, com base em declarações do Presidente timorense devidamente autorizadas pelo parlamento.

Essa declaração, que só pode ser feita por um máximo de 30 dias, obriga mensalmente a um complexo processo que passa pela aprovação de um pedido do Governo ao chefe de Estado, depois a reunião do Conselho de Estado e do Conselho Superior de Defesa e Segurança.

Posteriormente, o Presidente tem que pedir autorização ao Parlamento que, por sua vez, debate e vota para a conceder ao chefe de Estado, a quem cabe emitir depois a declaração de estado de emergência, que define as `balizas` de direitos constitucionais que podem ser suspensos.

Depois disso o Governo determina em Conselho de Ministros as várias medidas e restrições a aplicar, que já incluíram confinamento obrigatório, limitações a entradas fronteiriças, cercas sanitárias e obrigatoriedades de testes e quarentenas.

O novo diploma permite que as autoridades possam "sujeitar qualquer pessoa à realização de exames médicos, recolha de amostras biológicas e correspondentes testes laboratoriais, rastreio de contactos e vigilância e monitorização".

A vigilância sanitária engloba aspetos como vacinação, controlo de bens e serviços, e controlo sanitário de locais, entre outras.

No caso concreto da covid-19, permite impor grande partes das medidas que foram utilizadas ao longo da pandemia, incluindo distanciamento social, isolamento de pessoas infetadas, requisição de serviços, estabelecimentos ou equipamentos e limitações nas fronteiras.

Quarentenas e condicionalismos no acesso a locais estão entre outras medidas, sendo que fica definido ainda o "crime de desobediência" pela violação das medidas estabelecidas.

A lei obriga o Governo a apresentar ao Parlamento um relatório mensal da evolução da situação epidemiológica do país, seguida de um debate no plenário, com as medidas excecionais a terem uma validade de 120 dias.

Timor-Leste tem atualmente apenas seis casos ativos da covid-19, quatro em Díli e dois em Baucau, a segunda cidade, com um total de 19.813 casos e 122 mortes registadas desde o início da pandemia.

Até ao momento 53,3% da população maior de 18 anos já tem a vacinação completa, com 78,1% já com a primeira dose.

A covid-19 provocou pelo menos 5.105.488 mortes em todo o mundo, entre mais de 253,71 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.274 pessoas e foram contabilizados 1.110.155 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.