Parlamento timorense aprova nota de pesar e solidariedade com Moçambique

Lusa25 Mar, 2019, 07:29 | Mundo

"O Parlamento Nacional recomenda ao Governo de Timor-Leste que desencadeie os mecanismos disponíveis no quadro do auxílio internacional de modo a que, com a maior brevidade possível, seja canalizada a ajuda necessária às pessoas em risco e à reconstrução das infraestruturas destruídas", refere a nota.

A nota de pesar foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária e numa altura em que decorre uma campanha de angariação de fundos em Timor-Leste para enviar apoio a Moçambique.

O Governo timorense, que expressou solidariedade com o povo moçambicano, tem sido criticado por não ter até agora aprovado qualquer pacote de assistência a Moçambique.

Fonte do executivo disse à Lusa que o Conselho de Ministros vai analisar esta semana uma resolução sobre esta questão.

Na nota aprovada hoje o parlamento expressa "profundo pesar pelas vítimas" do ciclone Idai e manifesta solidariedade com as famílias das vítimas, com o povo irmão e as autoridades de Moçambique".

Na semana passada, um grupo de moçambicanos e de amigos de Moçambique em Timor-Leste reuniu e enviou quase 16 mil dólares para apoio às vítimas do Idai, estando a decorrer uma segunda recolha de fundos, explicou à Lusa a organizadora da iniciativa.

"Conseguimos em dois dias juntar 15.750 dólares, com 47 contribuições individuais e conjuntas, que foram hoje transferidos através do BNU em Timor-Leste para o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique", explicou Nurima Alkatiri, ex-deputada da Fretilin, que liderou a iniciativa.

A ex-deputada, que nasceu em Maputo -- cidade que acolheu muitos timorenses durante a ocupação indonésia -- explicou que o interesse suscitado pela campanha levou a que se realize uma segunda recolha, cujos fundos serão transferidos esta semana.

A recolha de apoios começou entre timorenses naturais de Moçambique ou que viveram ou estudaram no país e moçambicanos que vivem em Timor-Leste, acabando por se alargar a outros cidadãos timorenses e estrangeiros.

Entre os que contribuíram contam-se o ex-Presidente José Ramos-Horta, o ex-primeiro-ministro Mari Alkatiri e a família, deputados, ex-membros do Governo e do Parlamento Nacional, o cônsul honorário de Moçambique para Timor-Leste, Oscar Lima, o Grupo Cultural Timor Furak e outros cidadãos estrangeiros e timorenses.

A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) tinha já, separadamente, feito um envio de apoio para Moçambique, transferido para o partido Frelimo.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 761 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.

Em Moçambique, o número de mortos confirmados subiu hoje para 446, no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui as autoridades registaram 56 mortos.

O ministro da Terra e do Ambiente moçambicano, Celso Correia, sublinhou hoje que estes números ainda são provisórios, já que à medida que o nível da água vai descendo vão aparecendo mais corpos.

O número de pessoas afetadas em Moçambique subiu para 531.000 e há 109.000 entradas em centros de acolhimento, das quais 6.500 dizem respeito a pessoas vulneráveis - por exemplo, idosos e grávidas que recebem assistência particular.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que está a preparar-se para enfrentar prováveis surtos de cólera e outras doenças infecciosas, bem como de sarampo, em extensas zonas do sudeste de África afetadas pelo ciclone Idai, em particular em Moçambique.

O ciclone afetou pelo menos 2,8 milhões de pessoas nos três países africanos e a área submersa em Moçambique é de cerca de 1.300 quilómetros quadrados, segundo estimativas de organizações internacionais.

A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afetadas pelo ciclone, na noite de 14 de março.