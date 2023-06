Parlamento timorense aprova nota de pesar pela morte de mulher do primeiro-ministro

A nota foi aprovada hoje na sessão plenária do Parlamento Nacional, a última antes da tomada de posse dos novos deputados.

Isabel da Costa Ferreira morreu no domingo vítima de cancro, segundo informou a equipa médica que lhe estava a prestar assistência.

Natural de Same, Isabel da Costa Ferreira, que cumpriu em abril 49 anos, era jurista, política, ex-deputada e foi candidata nas eleições presidenciais de 2022.

A segunda mais nova de 13 irmãos, estudou Direito na Indonésia e dedicou grande parte da sua vida aos temas dos direitos humanos, denunciando violações cometidas durante a ocupação indonésia.

Foi coordenadora-geral da organização não-governamental Contras Timor-Timur (entre 1998 e 1999) e diretora da Comissão de Direitos Humanos Timor-Loro Sa`e (CDHTL) em 1999-2001.

Foi deputada da Assembleia Constituinte, pela União Democrática Timorense (UDT) e, depois da restauração da independência, em 20 de maio de 2002, assumiu vários cargos, incluindo vice-presidente da Cruz Vermelha em Timor-Leste e conselheira de Direitos Humanos do primeiro-ministro, entre 2001 e 2006.

Entre outros cargos foi vice-ministra da Justiça, assumindo outros cargos no Governo desde aí.

Isabel Ferreira desenvolveu ainda várias atividades através da Fundação Centro Quesadhip Ruak (FCQR), estabelecida em 2012, incluindo trabalho nas áreas de educação, saúde, justiça e educação cívica.

A partir de 2013 começaram as Obras de Misericórdia, com o lançamento da Conta do Bebé em Dili, com fundos da Embaixada da China, tendo sido ainda criada a Casa da Cidadania.

A FCQR desenvolveu ainda vários programas incluindo de apoio a famílias, casas soiais, apoios a idosos e hortas familiares e comunitárias, tendo sido reconhecida pela Arquidiocese de Díli como Obra de Misericórdia.

Isabel da Costa Ferreira e Taur Matan Ruak casaram-se em maio de 2001 e o casal teve três filhos.