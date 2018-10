Partilhar o artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas Imprimir o artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas Enviar por email o artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas Aumentar a fonte do artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas Diminuir a fonte do artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas Ouvir o artigo Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas