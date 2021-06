Parlamento timorense congratula-se com recondução de Guterres à frente da ONU

"A indicação de António Guterres, pelo Conselho de Segurança, para a recondução no cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e a sua confirmação, igualmente unânime, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, demonstram a confiança inabalável em António Guterres para responder aos desafios da humanidade para os próximos cinco anos", refere o texto aprovado hoje por unanimidade.

A resolução recorda que o primeiro mandato de António Guterres se destacou "pelo compromisso com os avanços no combate às alterações climáticas, com os direitos humanos e com a importância da representação e participação inclusiva".

Em particular, considera terem sido notórios "o seu espírito de solidariedade e a sua firme convicção de que ninguém pode ser deixado para trás".

Os deputados timorenses recordaram que a pandemia de covid-19, que marcou a reta final do primeiro mandato de António Guterres, "expôs e aumentou as desigualdades, mostrando à exaustão que os Estados, sozinhos e isolados, não poderão superar os problemas que assolam o mundo".

Um "momento crítico" que exigirá de António Guterres "uma intervenção mais acutilante, que convoque todos os atores relevantes para a resolução dos problemas globais", sustenta-se no texto.

O Parlamento timorense destaca as "qualidades humanas e intelectuais (...), a persistência, sentido de justiça e espírito solidário" que caracterizam Guterres, recordando que é um "amigo de longa data de Timor-Leste, intrinsecamente ligado à história do país".

"A recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral das Nações Unidas é para Timor-Leste, e para os povos unidos pela língua portuguesa e pelos valores fundamentais que António Guterres representa, motivo de enorme orgulho e emoção", nota a resolução.

"Embaixador ao mais alto nível da língua portuguesa, o segundo mandato de António Guterres será também uma oportunidade para que a língua portuguesa, expressão máxima dos valores da comunidade de povos que nela se exprimem, seja finalmente consagrada como língua oficial das Nações Unidas", pode ler-se no texto.