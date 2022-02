Parlamento timorense solidário com advogado australiano

"Bernard Collaery é a personificação da transparência humana, advogado e ex-político australiano que representou o povo de Timor durante mais de 30 anos quando este povo mais necessitara", refere o voto, aprovado com 50 votos a favor e uma abstenção.



"O Parlamento Nacional afirma a sua lealdade perante o povo australiano e manifesta o seu apoio" a Bernard Collaery, considera, apelando ao governo timorense para "que recorra aos meios nacionais e mecanismos internacionais ao seu dispor com vista à mobilização de auxílio internacional" ao advogado.



O voto aprovado faz referência a uma carta enviada por Bernard Collaery ao parlamento timorense, em 19 de janeiro, na qual "afirma categoricamente que não irá abandonar o povo timorense, durante o atual processo de julgamento, em curso, contra a sua pessoa".



O parlamento lembra que Collaery está a ser julgado pelo "contributo na revelação da operação dos serviços secretos australianos que colocaram escutas nos escritórios do Governo de Timor-Leste, durante as negociações de petróleo e gás em 2004".



Camberra acusa Collaery e um ex-agente australiano, conhecido com "Testemunha K", de terem conspirado e revelado informações secretas.



Apesar de respeitar o princípio da separação de poderes e do poder judicial independente e tendo em conta o princípio de não-ingerência nos assuntos internos de outro Estado, o parlamento reafirma "a sua solidariedade com o povo australiano".



Collaery enfrenta cinco acusações de revelar informações de segurança nacional a jornalistas do jornal ABC e de conspirar com um antigo cliente, a "Testemunha K", para revelarem informações secretas ao governo de Timor-Leste.



A informação secreta refere-se especificamente a alegações de que a Austrália colocou escutas no edifício do governo de Timor-Leste em 2004 para obter vantagens em negociações cruciais sobre petróleo e gás.



Collaery é um dos nomes australianos mais associados a Timor-Leste, tendo durante décadas apoiado primeiro a resistência à ocupação indonésia e, desde a restauração da independência em 2002, as autoridades do país.