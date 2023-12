Parlamento turco aproxima adesão da Suécia à NATO

O parlamento turco deu, esta tarde, um passo que aproxima a adesão da Suécia à NATO.





Após mais de ano e meio de entraves à entrada da Suécia na NATO falta agora a aprovação desta decisão em votação plenária que deve decorrer dentro de pouco tempo.



Se o diploma for ratificado pelo parlamento, o presidente turco terá luz verde para assinar a lei que permitirá a adesão da Suécia à Aliança Atlântica.



O secretário-geral da NATO já saudou o gesto que o parlamento turco deu hoje e que aproxima a Suécia da Aliança Atlântica.



Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, lembra que este voto no parlamento turco representa um recuo por parte de Erdogan e que na base desta decisão podem estar negociações com os Estados Unidos.