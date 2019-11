Parlamento vai procurar primeiro-ministro, pela primeira vez na história de Israel

Pela "primeira vez na história de Israel", segundo o presidente, nenhum candidato conseguiu formar um governo após as legislativas de 17 de setembro. Nem Benjamin Netanyahu, nem Benny Gantz obtiveram a maioria necessária para constituir um executivo.

De acordo com a lei fundamental de Israel, o equivalente à Constituição, Rivlin confiou hoje a tarefa de encontrar alguém apto para dirigir um novo governo a Yuli-Yoel Edelstein, presidente do parlamento (Knesset).

Edelstein não recebe o mandato a título pessoal, mas em nome do parlamento, que terá agora 21 dias, até 11 de dezembro, para apresentar a Rivlin um documento assinado por pelo menos 61 deputados (são 120 no Knesset) comprometendo-se a apoiar um eleito para o cargo de primeiro-ministro.

"O Estado de Israel atravessa um período sombrio da sua história", declarou o presidente no parlamento, apelando aos deputados para agirem de modo "responsável" para evitar as terceiras eleições no período de um ano.

O presidente Rivlin mandatou inicialmente Benjamin Netanyahu, no poder desde 2009, para formar um executivo, mas o primeiro-ministro cessante, à frente de um bloco de direita e religioso com 54 deputados, não conseguiu juntar eleitos suficientes para os 61 votos necessários a uma maioria parlamentar.

Rivlin atribuiu então a tarefa a Benny Gantz, cuja coligação Azul e Branco foi a formação mais votada, mas que juntava um menor número de apoiantes.

Netanyahu e Gantz podem voltar a ser encarregues de formar um governo pelos deputados, o que abre caminho para novas negociações.

"Netanyahu privilegiou os seus interesses pessoais (...) e deve lembrar-se que estamos ainda em democracia e que a maioria do povo votou por uma política diferente da sua", disse Gantz na quarta-feira após ter falhado a tentativa de formar um executivo.

Netanyahu voltou hoje a convidar Gantz para negociações diretas, apelando a um "último esforço para constituir um governo de união".

Mas os dois homens não se entendem sobre quem deve ser primeiro o chefe do governo, num esquema de rotação, indica a agência France Presse. Netanyahu, que pode ser acusado formalmente de corrupção, quer estar no cargo se tiver de enfrentar a justiça e Gantz recusa partilhar o poder com alguém que corre o risco de ser acusado.