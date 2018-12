Partilhar o artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes Imprimir o artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes Enviar por email o artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes Aumentar a fonte do artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes Diminuir a fonte do artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes Ouvir o artigo Paróquia portuguesa nos EUA celebrou aniversário com centenas de habitantes

Tópicos:

Elizabeth, Our Lady Fatima [Nossa Senhora,