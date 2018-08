Parte da muralha da China fechada temporariamente por chuvas torrenciais

Lusa11 Ago, 2018, 11:19 | Mundo

Segundo uma informação do departamento municipal de turismo de Pequim, e divulgada pela agência de notícias chinesa Xinhua, ainda não está definida uma data para a reabertura, que depende de um novo aviso.

O observatório nacional renovou o alerta azul (o menos grave) para chuvas fortes no sábado e no domingo nalgumas áreas de Pequim e em províncias vizinhas.

Ao mesmo tempo, os especialistas dos serviços geológicos emitiram um alerta amarelo (o terceiro mais grave) devido à possibilidade de tempestades nos próximos três dias.

Todos os anos, no verão, as tempestades e as chuvas torrenciais causam vítimas e danos graves na China, especialmente no centro do país, devido essencialmente a inundações, desnivelamentos ou desabamentos de terra.