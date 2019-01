Parte do corpo diplomático norte-americano deixou a Venezuela

Paulo Alexandre Amaral - RTP25 Jan, 2019, 17:59 / atualizado em 25 Jan, 2019, 18:05 | Mundo

Desfazendo a ideia do que parecia um impasse com desfecho marcado para o fim-de-semana, uma parte do corpo diplomático dos Estados Unidos em Caracas deixou esta sexta-feira o país.







A saída começou a ser preparada de véspera, com o envio de uma carta do chefe de Segurança da Embaixada, Patrick Mills, ao chefe do Serviço Diplomático da Polícia Nacional Bolivariana, Hector Melgarejo, mencionando “o facto de que a Embaixada dos Estados Unidos mobilizará o seu pessoal diplomático, juntamente com os seus familiares, da sede desta missão diplomática na Coinas do Vale de Cima para o Aeroporto Internacional Simon Bolívar, no dia de amanhã, 25 de janeiro de 2019, às 7h00".





E prosseguia: "Para esse fim, formar-se-á uma caravana de veículos de cerca de dez (10) veículos de transporte de pessoal. Como parte essencial desse transporte, e considerando a situação irregular de segurança das nossas vias, tanto pela criminalidade como pela presença abrupta e repentina de manifestações, protestos, etc., que poderiam entorpecer e/ou afectar este movimento de veículos ou o nosso pessoal diplomático, recorremos aos seus valiosos préstimos com o fim de nos apoiar com pelos menos duas (2) unidades motorizadas com os seus respectivos funcionários policiais dessa digna instituição que dirige para garantir um transporte bem sucedido até ao destino”.





Uma retórica distante da do secretário de Estado, Mike Pompeo, a que a polícia de Caracas respondeu com o fornecimento de muito mais do que as duas viaturas pedidas.

Um país, dois presidentes





A autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, na última quarta-feira, acelerou as movimentações internacionais relativamente à situação de Nicolás Maduro, com uma dúzia de países (Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru) a manifestarem o apoio a Guaidó, a quem em poucas horas reconheceram como o poder legítimo em Caracas. Do lado de Maduro mantêm-se a Rússia, China, Cuba, Bolívia, México e Turquia.









São dois polos antagónicos, com um bloco anti-Maduro liderado pelos Estados Unidos e o outro pró-Maduro garantido por Moscovo e Pequim.





Respaldado pela lealdade que ainda granjeia entre os militares, Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de estarem por detrás do que considerou ser um “golpe de Estado”, cortou laços diplomáticos com Washington e deu 72 horas ao corpo norte-americano para abandonar o país. A esta ordem de saída responderam os norte-americanos com um desafio: os diplomatas não abandonariam a Venezuela. E advertiram o exército venezuelano para que não pensasse em usar a força contra as fileiras de Juan Guaidó.

Mudança de estratégia?







O ultimato do presidente Maduro termina apenas na tarde de sábado (hora de Lisboa), mas o amanhecer desta sexta-feira veio revelar uma atitude diferente por parte dos norte-americanos, com dezenas de funcionários a serem conduzidos num comboio de veículos até ao aeroporto.





De acordo com testemunhas ouvidas pela Reuters em Caracas, as viaturas foram vistas a deixar o complexo da embaixada em direcção à autoestrada que leva ao aeroporto escoltadas por carros e motas da polícia, que cortou o trânsito em várias intersecções ao longo do trajecto.





Além de organizar a saída dos funcionários da sua embaixada, o Departamento de Estado aconselhou os cidadãos norte-americanos a também eles deixarem o país. Para já, não existe nenhuma justificação oficial para esta decisão.









Numa entrevista, ontem, à cadeia Univision, Guaidó descreveu os recentes desenvolvimentos como “o início do fim de Maduro” e deixou garantias de que estava preparado para trabalhar no sentido de conseguir ajuda humanitária para povo venezuelano e que levaria a cabo medidas para pressionar Maduro: “O nosso objectivo é assegurar eleições livres o quanto antes”, declarou, antes de rematar: “Mas vivemos numa ditadura”.

Um terceiro grupo navega à vista, limitando-se à exigência de novas eleições para a atribuição da titularidade do palácio de Miraflores. São estes a União Europeia, França, Grã-Bretanha, Espanha, ONU e Noruega, que apelam a uma solução que passe pelo diálogo interno ou pela organização de novas eleições presidenciais.Depois de se ter autoproclamado presidente interino do país, durante os ajuntamentos de quarta-feira, Juan Guaidó não voltou a ser visto em público. Aguarda-se pelas conferências de imprensa que tanto ele como Nicolás Maduro têm agendadas para esta tarde.