Partido com assento parlamentar na Guiné-Bissau indisponível para receber constitucionalistas da CEDEAO

Em resposta a um pedido de audiência, com data de quarta-feira, a que a Lusa teve hoje acesso, a União para a Mudança (UM) manifesta "respeitosamente a sua indisponibilidade", salientando que um debate para a revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau é da "única e exclusiva competência da Assembleia Nacional Popular".

A UM refere também que o projeto de revisão já foi submetido pela respetiva comissão de revisão para "debate e votação no parlamento".

"Queremos deixar claro que para a UM, a questão da revisão constitucional não é uma questão meramente jurídica, pois, se assim fosse, temos juristas sérios e competentes, mas sobretudo política, tratando-se da alteração do regime semipresidencialista para um regime presidencialista", refere a carta.

A UM lamenta também que a CEDEAO esteja a esquecer o "passado recente" e a "tentar advocar uma revisão constitucional que responda, num país soberano, às vontades dos presidentes de alguns Estados da CEDEAO para acalentar os desejos e ambições de um dos seus pares".

"Vimos por estas e outras razões lamentar que a CEDEAO, a nossa organização sub-regional, tenha enveredado pelo apoio político explícito à agenda e aos propósitos autocráticos do Presidente eleito", acrescenta a carta da comissão permanente da UM, assinada pelo presidente do partido, Agnelo Regala.

O novo ano legislativo da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau arranca a 04 de novembro com o debate e aprovação de vários projetos de lei e a apresentação, discussão e votação do projeto de lei da revisão da Constituição da República.

O parlamento da Guiné-Bissau deveria ter iniciado em maio o debate do projeto de revisão constitucional, mas o ponto foi retirado da agenda, após os líderes parlamentares de todas as bancadas terem questionado sobre a pertinência de o assunto ser debatido naquele momento e nos moldes em que foi proposto.

Segundo a atual Constituição, a iniciativa de revisão da Constituição cabe ao parlamento e as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de dois terços dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular, ou seja, 68 dos 102 parlamentares.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, constituiu no ano passado uma comissão para apresentar uma proposta de revisão da Constituição ao parlamento, mas paralelamente a Assembleia Nacional Popular (ANP) tinha a decorrer um anteprojeto no mesmo sentido.

Em julho, o presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e chefe de Estado do Gana, Nana Akufo-Add, anunciou o envio para a Guiné-Bissau de peritos daquela organização para dar assistência à revisão constitucional.

A comissão de peritos chegou ao país no final da semana passada e inclui três professores universitários e especialistas em matéria constitucional, nomeadamente o professor Raymond Atuguba, do Gana, o professor Gnamou Petautou Dandi, do Benim, e a professora Ouraga Obou, da Costa do Marfim.

Na semana passada, o chefe de Estado guineense voltou a admitir a possibilidade de dissolver o parlamento, quando questionado pela imprensa sobre a revisão constitucional.

"Digo-vos: a UDIB [antiga sala de cinema de Bissau] fechou. O local dos filmes já não trabalha, eu não frequento salas de teatro. A assembleia tem os dias contados. Dias contados significam que posso dissolver o parlamento hoje, amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. A dissolução do parlamento está na minha mão e nem sequer levará um segundo", disse, em crioulo, o Presidente guineense.

A comissão permanente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau está hoje reunida para analisar as recentes declarações do Presidente, que em dezembro do ano passado admitiu também dissolver o parlamento, mas recuou depois de ouvir partidos políticos e o Conselho de Estado.