Partido Comunista chinês comemora 100 anos com múltiplos eventos

O secretário geral, Xi Jinping, também é o presidente do país.



No poder desde 1949, o Partido Comunista empenha-se na crescente influência internacional da China e celebra o sucesso no combate à pandemia e à corrupção, com mais de 800 mil funcionários a serem investigados por má conduta nos últimos oito anos.



Na cerimónia de entrega de medalhas aos membros leais do Partido, Xi Jinping apelou à adesão ao marxismo e ao rejuvenescimento da nação chinesa.



As comemorações do centenário do PC chinês vão decorrer ao longo de toda a semana.