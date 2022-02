Partido Conservador britânico mantém deputado em eleição com 76% de abstenção

Anna Firth foi eleita deputada com 12,792 votos (86,1%), sucedendo a David Amess, assassinado em 15 de outubro durante um encontro com eleitores.

Por respeito, os principais partidos políticos da oposição não apresentaram candidatos.

"Parabéns, estou ansioso para recebê-la no Parlamento na próxima semana e trabalharmos juntos", saudou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pela rede social Twitter.

A taxa de abstenção foi uma das mais elevadas para uma eleição parlamentar desde a Segunda Guerra Mundial e os 1.084 boletins anulados foram igualmente inéditos, quatro vezes o número de votos alcançado pelo candidato em segundo lugar, Jason Pilley, do `Movimento Psicadélico`, com 512 votos (3,45%).

Segundo a imprensa britânica, muitos eleitores usaram os boletins para escrever mensagens contra Boris Johnson, mais um sinal da crescente impopularidade do líder Conservador no centro de uma crise política e cujo futuro continua incerto.

Hoje, Elena Narozanski tornou-se na quinta assessora a apresentar a demissão, mudanças na equipa que normalmente são feitas nos bastidores, mas que têm sido tornadas públicas.

Narozanski, segundo o Conservative Home, terá saído, tal como Munira Mirza na quinta-feira, em desacordo pelas acusações que Johnson fez ao líder da oposição, Keir Starmer, sobre a sua alegada inércia, quando era diretor do Ministério Público, num claro caso de abuso sexual protagonizado pelo já falecido apresentador de televisão Jimmy Savile.

Na quinta-feira, Johnson tentou recuar, reconhecendo que a culpa não era de Starmer, mas evitou pedir desculpa.

Os outros três assessores, segundo o Governo, saíram como parte de uma remodelação planeada na sequência do `Partygate`, o escândalo sobre as alegadas "festas" de membros e funcionários do Executivo que violaram as restrições durante a pandemia covid-19.

Esta tarde, Aaron Bell tornou-se no 12.º deputado a submeter publicamente uma "carta de desconfiança" no líder do Partido Conservador, mas são necessárias 54 para desencadear uma moção de censura interna a Johnson, cujo resultado é decidido por maioria entre os 359 deputados.

Uma nova eleição parlamentar parcial a 03 de março em Erdington, perto de Birmingham, no centro de Inglaterra, para substituir o deputado Trabalhista Jack Dromey, que morreu de doença, é vista como uma nova oportunidade para avaliar o sentido de voto dos eleitores britânicos.