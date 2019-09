Partido Conservador prepara uma rebelião para impedir Boris Johnson

Foto: Reuters

A imprensa britânica revela que esta manobra deve passar por um recurso ao Parlamento Britânico.



O grande objetivo é forçar o primeiro-ministro a pedir uma extensão do prazo do Brexit, se não for possível aprovar um acordo até ao dia 31 de Outubro.



Esta semana pode ainda ficar marcada por uma moção de censura contra o chefe do governo, que já prometeu punir os deputados conservadores que votarem a favor.