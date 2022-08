Partido da oposição na Tunísia volta a recorrer de resultados do referendo

De acordo com os resultados, o novo texto constitucional foi aprovado por 94,6% dos votos expressos, mas com uma abstenção recorde de 70%.

Na semana passada a justiça impugnou um recurso apresentado por esta formação devido a "erro de forma", para além de uma outra iniciativa de uma associação local.

Os resultados oficiais preliminares publicados demonstram discrepâncias entre os números fornecidos pela comissão eleitoral e os seus gabinetes regionais, em número de votos e de eleitores registados.

Em paralelo, a IWatch, uma organização especializada na luta contra a corrupção, anunciou ter apresentado uma denúncia contra os membros da Instância Superior Independente para as Eleições (ISIE) por "destruição de documentos oficiais, alteração do conteúdo de documentos que atentam contra terceiros e fraude de um funcionário durante o exercício das suas funções".

Eleito em 2019, o Presidente Kais Saied decidiu assumir todos os poderes em julho de 2021, no país onde foi despoletada a defunta `Primavera Árabe`, com o derrube do ditador Zine el Abidine Ben Ali em 2011.

Ao justificar um bloqueio político-económico, despediu o seu primeiro-ministro e suspendeu o Parlamento, antes de o dissolver em março. Na sua perspetiva, o referendo sobre uma nova Constituição constitui o prolongamento da "correção do rumo" iniciado há um ano.