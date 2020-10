Partido da primeira-ministra da Nova Zelândia conseguiu uma vitória expressiva

A principal força política da oposição, o Partido Nacional, de centro-direita, registou uma queda significativa, conseguindo apenas 27 por cento.



As sondagens já previam uma vitória confortável da atual chefe do Governo.



Jacinda Ardern, de 40 anos, alcançou níveis de popularidade elevados depois do êxito na luta contra a pandemia.



Num país com quase cinco milhões de habitantes, registaram-se apenas 1.900 contágios por covid-19, que provocaram 25 mortos.