Partido de extrema-direita alemão quer criar secção para judeus

RTP26 Set, 2018, 16:33 / atualizado em 26 Set, 2018, 16:37 | Mundo

Uma das vozes mais ouvidas foi a de Dalia Grinfeld, líder do grupo União dos Estudantes Judeus na Alemanha, que, segundo o jornal Times of Israel, classificou esta iniciativa como “uma das maiores ameaças à vida judaica na Alemanha”.



Dalia Grinfeld apelou a todos os judeus na Alemanha para se juntarem a um protesto na cidade alemã de Offenbach, a mesma cidade onde o partido pretende anunciar a iniciativa “Judeus na AfD”.



Apesar de ser acusado de menosprezar o Holocausto, o partido AfD tem conseguido atrair vários membros judus através da sua política contra a entrada de imigrantes muçulmanos na Alemanha.



Os principais meios de comunicação judeus já condenaram a AfD pelas suas “visões xenófobas” e o grupo não partidário judeu alemão “Iniciativa de Valores” expressou “surpresa e preocupação” com a intenção da AfD, de criar uma secção judaica dentro do partido.



Em comunicado, a “Iniciativa de Valores” diz: “Acreditamos que qualquer envolvimento neste partido [AfD] é errado porque utiliza a sua alegada relação amigável com os judeus e com Israel para legitimar as suas alegações contra os muçulmanos”.



Desde 2015, entraram mais de um milhão de migrantes na Alemanha, a maioria muçulmanos da Síria e do Iraque.