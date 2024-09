O Alternativa para a Alemanha foi o mais votado no estado da Turíngia mas perdeu na Saxónia para a CDU, por poucas décimas, segundo os primeiros resultados.

Mesmo que seja o mais votado, são reduzidas as probabilidades do partido de extrema-direita chegar ao poder.



Os resultados deste domingo podem significar uma derrota humilhante para Olaf Scholz e para os partidos da coligação do governo de Berlim.