Partido de Merkel recusa "instruções" de embaixador dos EUA

12 Mar, 2019, 16:54 | Mundo

As "instruções" constavam de uma carta do embaixador dos EUA em Berlim, Richard Grenell, ao ministro federal alemão da Economia, o democrata-cristão Peter Altmaier. Segundo o Wall Street Journal, que revelou a existência da carta, esta ameaçava limitar o intercâmbio EUA-Alemanha de informações dos serviços secretos se, do lado alemão, não se abdicasse de fazer participar a multinacional chinesa Huawei na rede 5G de telefones móveis.





A direcção da bancada parlamentar democrata-cristã não perdeu tempo e o seu porta-voz para a política externa, Jürgen Hardt, comentou a Der Spiegel : "Também na rede digital, temos claramente presentes os interesses de segurança. O nosso objectivo é criar a rede mais segura e melhor para a Alemanha".





O secretário-geral da fracção parlamentar democrata-cristã, Michael Grosse-Brömer, foi ainda mais longe, dizendo: "Este Governo federal não precisa de exortações ou de instruções do embaixador americano, para dar passos que correspondam a uma acertada política de segurança".





Grosse-Brömer manifestou confiança em que as questões fundamentais da política de segurança sejam tratadas de forma competente pela Governo federal: "Não precisamos de instruções do embaixador americano a este respeito". E rematou passando ao embaixador um verdadeiro atestado de incompetência e avisando-o de que pode ser curto-circuitado, porque, em caso de dificuldades na relação germano-americana, "a chanceler federal [Angela Merkel] poderá em última instância falar directamente com o presidente americano".





Hardt lembrou ainda que a cooperação germano-americana a nível de serviços secretos é do interesse de ambas as partes e que estabelecer um vínculo entre essa cooperação e o papel da Huawei na rede digital alemã é forçado e artificial.