Partilhar o artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados" Imprimir o artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados" Enviar por email o artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados" Aumentar a fonte do artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados" Diminuir a fonte do artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados" Ouvir o artigo Partido de opositor detido no Chade denuncia "maquinação política entre dois Estados"

Tópicos:

Chade, Externa, Teodoro Obiang Nguema,