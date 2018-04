Partido Democrata com ação judicial contra Rússia, campanha de Trump e Wikileaks

RTP20 Abr, 2018, 18:05 | Mundo

O Partido Democrata alega, num processo federal que deu entrada em Manhattan, que os responsáveis máximos pela campanha de Donald Trump conspiraram com o governo russo e agências de espionagem para afetar a campanha de Hillary Clinton.



Dizem que em causa estão violações graves (hacking) aos computadores do Partido Democrata. Alegam mesmo que a campanha de Trump terá "recebido alegremente" a ajuda da Rússia nas eleições de 2016.



Quatro agências de informações norte-americanas, diz a agência de notícias Reuters, deram conta, no ano passado, que a Rússia terá ajudado nos ataques aos computadores de forma a favorecer a campanha de Trump em detrimento de Hillary Clinton.



O envolvimento do Wikileaks está relacionado com a divulgação de milhares de emails que terão sido roubados dos computadores e que comprometeram a campanha de Clinton.



De acordo com a Reuters, a maior parte das acusações no processo estão baseadas em notícias e relatórios públicos. Não acrescentam, aparentemente, qualquer informação nova.



C/ agências