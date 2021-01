Partido democrático de Joe Biden a um passo de controlar o Senado dos Estados Unidos

Raphael Warnock, um dos candidatos democratas já assumiu a vitória. Terá derrotado a republicana Kelly Loeffler por quase 50 mil votos, numa altura em que está apurada a contagem em 98% das mesas eleitorais.



Já a vantagem do democrata Jon Ossoff é menor face ao republicano David Perdue, com uma vantagem de 16 mil votos.



Se se confirmar esta dupla vitória do Partido Democrata, a Câmara Alta do Congresso norte-americano fica sob controlo dos democratas.



Ainda assim, a republicana Kelly Loeffer ainda não se assume como derrotada.