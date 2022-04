Partido Democrático timorense anuncia apoio formal a Ramos-Horta

"O PD decide e declara apoiar o candidato do partido CNRT, José Ramos-Horta, na segunda volta das eleições presidenciais", anunciou o secretário-geral do partido, António Conceição, numa declaração na sede partidária em Díli.

José Ramos-Horta, que venceu na primeira volta, é apoiado pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão.

Conceição explicou que a decisão foi tomada "considerando a consistência e semelhança da visão política" entre o próprio candidato do PD na primeira volta, o presidente do partido, Mariano Assanami Sabino, com a do candidato do CNRT.

Teve ainda em conta que "o candidato do CNRT possui a capacidade para promover diálogos, garantir a unidade nacional e a vontade de repor a ordem constitucional respeitando a constituição.

Ainda assim, Conceição explicou que o partido não apoia a posição de Ramos-Horta de dissolver o parlamento, se vencer as eleições de 19 de abril, insistindo que "o PD prefere apostar numa solução de diálogo".

"Acreditamos na capacidade do presidente eleito para promover diálogo, mas como temos afirmado, na capacidade de respeitar a constituição", afirmou.

Questionado sobre se o PD apoiaria uma eventual moção de censura ao governo, Conceição disse que é preciso esperar: "até lá veremos, porque também apostamos no diálogo".

Mariano Assanami Sabino disse que a posição foi tomada de forma "coletiva" pelo Conselho Superior do partido, saudando o apoio que a sua candidatura teve na primeira volta, realizada a 19 de março.

Explicando que se vai juntar à campanha de José Ramos-Horta já na abertura, no sábado, em Oecusse, Mariano Assanami Sabino saudou a forma pacífica como a campanha correu e agradeceu o apoio de quadros e militantes.

Recorde-se que Mariano Assanami Sabino foi o quinto mais vontado, entre 16 candidatos, na primeira volta das presidenciais, conseguindo 47.334 votos e 7,26%.