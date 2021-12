Partido do Governo de Hun Sen apoia o seu filho como futuro líder do Camboja

Durante a reunião anual do Comité Central, o órgão de decisão política interna do partido, todos os 775 participantes votaram a favor de Hun Manet, o atual líder juvenil do partido no poder, para futuro candidato a primeiro-ministro do partido, relata o sítio web pró-governamental Fresh News.

O pai, Hun Sen, de 69 anos, tornou público o apoio ao seu filho para o suceder no poder no início de dezembro, embora mais tarde tenha dito que ainda lhe resta tempo no cargo e se veja a si próprio como suficientemente forte para o conseguir pelo menos até 2028.

Está prevista a realização de eleições gerais no Camboja em 2023, enquanto que as eleições locais se realizarão em 2022.

Hun Manet, 44 anos, é um general de três estrelas das forças armadas e comandante do exército desde 2018, e nos últimos anos tem vindo a construir uma imagem pública como estadista intimamente ligado ao legado do seu pai.

Após ilegalizar a oposição e prender muitos dos seus líderes, Hun Sen revalidou o seu mandato em 2018 nas urnas e ganhou os 125 lugares no parlamento do seu partido, fazendo do Camboja uma nação de facto de partido único.