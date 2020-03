Partido do PM timorense acusa CNRT de Xanana Gusmão de "facada nas costas"

"O PLP não quer ser um `yes man` dos deputados do CNRT no Parlamento. Pela frente são só palavras simpáticas e por trás são facadas nas costas", considerou o partido numa mensagem divulgada hoje.

Numa mensagem publicada na sua página do Facebook, o partido considera que Taur Matan Ruak, atual primeiro-ministro, "foi obrigado a assumir o cargo pelo presidente do CNRT", Xanana Gusmão, e acabou "chantageado publicamente no Parlamento Nacional".

"Isto fez com que o primeiro-ministro Taur Matan Ruak [que está demissionário] perdesse a confiança mútua e que não quisesse brincar com a chantagem", sublinha.

A mensagem, intitulada "Resolução de Chantagem -- Facada nas Costas" é a primeira reação pública do PLP às decisões adotadas na conferência nacional do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) no sábado.

O CNRT, segunda força política no parlamento timorense, confirmou em conferência nacional a sua participação numa renovada coligação de maioria parlamentar, marcando o fim da aliança PLP, CNRT e KHUNTO (que suportava o atual executivo).

O texto da declaração final explica que a nova aliança tem como base a coligação que apoia o atual Governo, mas apenas com dois dos seus elementos, o próprio CNRT e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

De fora fica o PLP já que, como explica o texto, o próprio Taur Matan Ruak apresentou a sua demissão como primeiro-ministro, depois de afirmar que a AMP "já não existe".

O partido considera assim que a Aliança de Maioria Parlamentar de 2018, que deu lugar à Aliança de Mudança para o Progresso que indigitou Taur Matan Ruak, regressa à sua identidade original, renovada, sem o PLP e com quatro novos membros.

O PLP questiona o facto de o CNRT considerar que a primeira aliança formada pelo PLP, CNRT e KHUNTO em 2018 -- quando eram oposição maioritária no parlamento -- se mantém já que "o próprio CNRT enquanto bancada do Governo no Parlamento Nacional não cumpriu o acordo (...)" dessa aliança, nomeadamente por não apoiar o Orçamento Geral do Estado (OGE).

A crise política em Timor-Leste acentuou-se em janeiro depois dos votos contra e abstenção dos deputados do CNRT terem levado ao chumbo do OGE.

"Os factos demonstram que os deputados do CNRT não apoiaram o OGE 2020 e chumbaram o OGE 2020 o que levou a que se alongasse mais ainda o impasse político (...) embora o acordo legal entre o CNRT, PLP e KHUNTO ainda esteja em vigor", considera.

Para o PLP a conferência de sábado tinha como intenção "mudar o primeiro-ministro do VIII Governo através da formação com outros cinco partidos" de uma aliança "para derrotar o Governo que foi formado pelo próprio CNRT".

"Será que isto não é uma chantagem política contra a própria consciência do CNRT", sublinha.

"Porque é que o CNRT não é honesto para com o povo de Timor-Leste sobre o CNRT já não querer apoiar o OGE do VIII Governo e querer formar o IX Governo que (de acordo com rumores) será liderado pelo próprio Presidente do CNRT?", questiona.

O PLP questiona se o processo de formação da nova aliança é legal e explica os motivos da demissão de Taur Matan Ruak, que declarou que a AMP não existe porque "os próprios deputados do CNRT violaram o acordo" da coligação.

O texto considera que depois disto e porque "a AMP, liderada pelo CNRT, falhou e chumbou o OGE", a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) -- maior partido no parlamento -- "é quem tem direito de formar o IX Governo".

Ao mesmo tempo reitera confiança no chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, para "não deixar que a instituição do Estado caia numa situação de instabilidade, devido à arrogância de um partido e à ganância de poder que trava todo o desenvolvimento".

Os seis partidos que integram uma nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste confirmaram este fim de semana em reuniões partidárias a sua integração na aliança que poderá sustentar um novo governo no país.

As seis forças políticas -- CNRT, PD, KHUNTO, FM, UDT e PUDD -- levaram a cabo conferências nacionais para confirmar a sua participação na aliança, cumprindo assim um dos critérios exigidos pelo Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, na sexta-feira.