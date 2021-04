Partido do primeiro-ministro japonês sofre derrota pesada em eleições locais

As eleições realizadas em Hiroshima (oeste), Nagano (centro) e Hokkaido (norte) foram as primeiras desde que Suga tomou posse como chefe do executivo, em setembro último, e eram vistas como o primeiro referendo público à gestão do governo.



Os candidatos do principal partido da oposição, o Partido Constitucional Democrático do Japão (PCDJ), obtiveram os três lugares em disputa, um resultado considerado também como uma projeção das eleições gerais, previstas para o final do ano, constituindo um duro golpe para o Partido Liberal Democrático (PLD), de Suga.



O mandato de quatro anos da câmara baixa da Dieta (parlamento) termina em 21 de outubro, mas alguns analistas preveem que as eleições sejam antecipadas.



"Os eleitores emitiram um juízo duro sobre o governo de Suga", disse o secretário-geral do PCDJ, Tetsuro Fukuyama, citado pela agência de notícias japonesa Kyodo.



Fukuyama atribuiu o resultado ao "descontentamento com os escândalos relacionados com a política" e a "resposta à covid-19".



Desde o início da pandemia, o Japão registou meio milhão de casos da covid-19 e quase 10 mil mortes devido à doença.



Na sexta-feira, o primeiro-ministro japonês declarou o terceiro estado de emergência para Tóquio e três prefeituras ocidentais, para conter a propagação da covid-19, quando faltam três meses para o início dos Jogos Olímpicos no país.