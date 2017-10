Partido independentista quer que Barcelona declare o rei "persona non grata"

Lusa16 Out, 2017, 11:59 | Mundo

A CUP, partido catalão de esquerda e independentista, que no início do ano apresentou uma proposta neste mesmo sentido mas que não avançou, anunciou hoje que irá propô-la novamente na comissão municipal nesta semana, com a confiança de que agora será aprovada porque "as circunstâncias mudaram".

A vereadora Maria Rovira (CUP) indicou que entre os motivos para declarar "persona non grata" ao rei estão "as atitudes e as declarações públicas feitas pela Casa Real em relação à situação do povo catalão" desde o referendo de 01 de outubro, que decidiu pela independência da Catalunha, mas considerado ilegal.

Segundo Maria Rovira, a monarquia é uma instituição antidemocrática e, no caso dos espanhóis, herdeira do regime franquista.

O presidente do governo catalão (Generalitat), Carles Puigdemont, tem sido muito pressionado nos últimos dias por movimentos e partidos separatistas para dar seguimento aos resultados do referendo de autodeterminação realizado em 01 de outubro último.

Segundo a Generalitat, nessa consulta popular, considerada ilegal pelo Estado espanhol, o "sim" à independência teve 90% dos votos dos 43% dos eleitores que foram votar, tendo aqueles que não concordam com a independência da região boicotado a ida às urnas.

Puigdemont suspendeu na passada terça-feira a independência da Catalunha depois de ter feito uma declaração ambígua no parlamento da região.

O chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, pediu no dia seguinte para Puigdemont clarificar a sua declaração.