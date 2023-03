Partido KHUNTO continua forte apesar de polémica sobre finanças

Em declarações aos jornalistas, o atual ministro dos Transportes e Comunicações, José Agustinho da Silva, questionou a gestão de fundos do partido, em particular de subvenções públicas, fiscalizadas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

O responsável afirmou, em várias entrevistas, ter recusado assinar o relatório de contas da aplicação desses fundos, acusando posteriormente o líder máximo do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), José Naimori, de usar alegadamente fundos partidários para fins privados.

"O conselheiro do KHUNTO usou dinheiro de subvenção do partido para alugar casas privadas e isso não é correto. Não me vão obrigar a violar a lei", disse à televisão timorense GMN.

O conselheiro do partido e deputado Antonio Tilman disse à Lusa que a situação "está normal" e atribuiu a polémica a "desentendimentos internos", garantindo que toda a execução de subvenções foi feita "dentro da lei".

"O senhor Agustinho falou publicamente desta situação, mas nunca falou internamente do caso nas reuniões do partido. Apesar disso ainda se mantém como secretário-geral porque ainda não marcámos a conferência nacional ou congresso", disse à Lusa Tilman.

Tilman rejeitou qualquer irregularidade e apontou apenas "desentendimentos" e pequenas "correções necessárias" ao relatório de execução orçamental

"Estas acusações penso que se devem a algum desentendimento. Depois do relatório ser preparado há que confirmar tudo. Temos o manual da CNE, preparámos o relatório segundo as orientações da CNE", disse.

"Não houve quaisquer irregularidades, apenas desentendimento sobre alguns materiais não condizia com o manual do relatório. Depois foi ajustado, cumprindo os requisitos, e foi enviado à CNE", afirmou, considerando que a polémica não vai ter impacto no resultado do partido nas eleições legislativas de 21 de maio.

Outro deputado do KHUNTO disse à Lusa que o partido está a "cumprir as regras da CNE", Agustinho da Silva mantém-se como secretário-geral e, se quiser, pode ir à sede do partido resolver os diferendos.

"Isto não enfraquece o partido. Estamos prontos, com firmeza, para participar na festa da democracia a 21 de maio de 2023", afirmou António Verdial.

Fontes partidárias, ouvidas pela Lusa, apontaram algum mal-estar no seio da força política, especialmente no que toca à gestão de fundos internos.

Esta semana, no capítulo mais recente da polémica, páginas ligadas ao Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, anunciaram a afiliação de dois dirigentes do KHUNTO: a ex-tesoureira Maria Soi e o ex-chefe de gabinete da ministra da Solidariedade Social e presidente do partido Agostinho Afonso.

A afiliação decorreu num "encontro de consolidação" do CNRT em Ainaro, uma das zonas fortes do KHUNTO, onde participaram o presidente do CNRT, Xanana Gusmão, e secretário-geral, Francisco Kalbuadi. Durante este encontro, Maria Soi e Agostinho Afonso indicaram ter decidido abandonar o anterior partido.

Numa mensagem divulgada esta semana nas redes sociais, Maria Soi lamenta a polémica sobre as questões orçamentais internas, explicando ter participou na elaboração dos relatórios de gastos enviados à CNE.

No texto, Maria Soi explica como funciona o sistema de "contribuições" piramidal para o KHUNTO, alegando que cada deputado do partido entrega mensalmente ao partido dois mil dólares (1.887 euros), cada ministro 1.500 (1.415 euros), cada vice-ministro mil dólares (943 euros) e cada secretário de Estado 700 dólares (660 euros).

Chefes de gabinete do KHUNTO contribuem com 150 dólares (141 euros) e assessores ou outros cargos de chefia com "10% do salário" mensal, de acordo com a mensagem de Maria Soi.

Maria Soi afirmou concordar com as dúvidas levantadas por Agustinho da Silva, acrescentando ter sido, desde então, "alvo de ameaças".