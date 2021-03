Partido no poder na Costa do Marfim vence legislativas com maioria absoluta

Apesar dos 137 lugares conquistados, a União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz (RHDP, na sigla em francês) perdeu a maioria qualificada de dois terços que detinha desde as eleições legislativas de dezembro de 2016, em que contava com 167 lugares mais os dos seus aliados, noticia a agência France-Presse (AFP), que cita a CEI.

Entre os partidos da oposição, a coligação entre o Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI, na sigla francesa) e apoiantes do antigo presidente Laurent Gbagbo conquistou 50 lugares, enquanto o PDCI sem coligação conquistou 23 lugares e os pró-Gbagbo oito, para um total de 81 lugares.

Os outros partidos da oposição partilharam 10 lugares, enquanto os independentes passam agora a ocupar 26 assentos.

Devido à morte de um candidato substituto, um dos lugares não foi preenchido. A eleição deste, no círculo eleitoral de Tortiya, no norte, deverá ocorrer no espaço de um mês, segundo a CEI.

A taxa de participação nas legislativas, realizadas a uma só volta, foi de 37,88%, sendo equivalente às mesmas eleições de 2016.

Os eleitores da Costa do Marfim votaram, no sábado, num ambiente calmo e sem incidentes graves para escolher os 255 deputados do parlamento, quatro meses após uma eleição presidencial marcada por tumultos que causaram vários mortos e feridos.

Pela primeira vez em 10 anos, todos os principais atores políticos participaram nas eleições legislativas, depois de a oposição ter boicotado as eleições presidenciais de 31 de outubro de 2020, marcadas antes e depois da votação pela violência que deixou 87 mortos e quase 500 feridos.

As mesas de voto fecharam às 18:00 (locais e GMT) e a contagem começou imediatamente, estimando-se que os resultados seriam divulgados pela CEI à medida que a contagem avance.

Além do esfaqueamento de três pessoas no bairro de Port-Bouët, em Abidjan, a votação decorreu sem incidentes graves em todo o país, segundo jornalistas e observadores destacados para o terreno.

Mais de 1.500 candidatos disputaram o voto de cerca de sete milhões de eleitores em 205 círculos eleitorais.